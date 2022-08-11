Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

11.08.2022 20:55
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

A.B. (43) yönetimindeki 58 BM 235 plakalı otomobil, Seyrantepe Mahallesi Beştepe Sokak'ta A.K. (29) idaresindeki 58 TZ 479 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.B. (15), M.T.D. (10), Ç.B. (12) S.K. (37) ve Ö.B. (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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