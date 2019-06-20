Son Dakika Haberleri: Sivas'ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüsnü Erdoğan (71) yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Malatya kara yolunun Gürpınar köyü Yağdonduran mevkisinde, A.K'nin (47) kullandığı 35 CLF 60 plakalı tırla çarpıştı.
Hafif ticari araç sürücüsü Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Yeter Erdoğan (70) yaralandı.
Yeter Erdoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilirken, eşinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü A.K, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! Adana'da TIR, çarptığı otomobille köprüden uçtu! Tam o an kamerada Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:31:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]