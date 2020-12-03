Sivas'ta hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 8 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 8 yaralı

03.12.2020 09:49
Sivas'ta hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 8 yaralı, System.String[]

Sİ· Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Sİ· Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 8 kişi yaralandı.

N.Ç. (30) idaresindeki 34 JC 3161 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Erzincan kara yolunun Kılıç köyü Han mezrası mevkisinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden N.Ç. (7), H.Ç. (6), B.Ç. (3), Z.Ç. (1), D.Ç. (28), S.Ç. (34) ve S.Ç. (28) yaralandı.

Yaralılar, Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erzincan, İmranlı, Sivas, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 8 yaralı - Son Dakika


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