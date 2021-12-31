Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bahadır Mikail Yıldız (18) yönetimindeki 58 TU 127 plakalı hafif ticari araç, Karşıyaka Mahallesi Eski Kayseri Caddesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hafif ticari araç şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika