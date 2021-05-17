Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.B. (70), F.T. (40), D.Ç. (35), N.Ç. (11), E.Ç. (7) ve K.Ç. (1) yaralandı.

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