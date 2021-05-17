Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
T.Ç. yönetimindeki 06 ADD 279 plakalı hafif ticari araç, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Mazıkıran mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.B. (70), F.T. (40), D.Ç. (35), N.Ç. (11), E.Ç. (7) ve K.Ç. (1) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika