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Sivas'ta hafif ticari araç TIR'la çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta hafif ticari araç TIR'la çarpıştı 1 ölü, 1 yaralıSİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç TIR'la çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı
SİVAS'ın Ulaş ilçesi yakınlarında TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu üzerinde Yağdonduran mevkisinde yaşandı. Kangal'dan Ulaş ilçesine seyir halindeki A.K. (47) yönetimindeki 35 CLF 60 plakalı TIR, karşı yönden gelen Hüsnü Erdoğan (71) yönetimindeki 06 GVJ 83 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü Hüsnü Erdoğan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanında bulunan eşi Yeter Erdoğan(70) ise yaralandı. TIR sürücüsü A.K. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaşamını yitiren sürücü Hüsnü Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Yaralı Yeter Erdoğan ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta hafif ticari araç TIR'la çarpıştı 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
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