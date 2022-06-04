Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

04.06.2022 01:52

Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Gültepe Mahallesi Sivas- Erzincan karayolu adliye kavşağında meydana geldi. Erzincan istikametine giden F.M.T idaresinde ki Ford marka 06 CUE 902 plakalı hafif ticari araç kavşaktan dönen H.Y idaresinde ki Audi marka 34 SP 6139 plakalı lüks otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. 06 CUE 902 plakalı hafif ticari araçta bulunan F.M.T ve F.S, 34 SP 6139 plakalı araçta bulunan H.Y.B.F. D.F şehirde ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgi inceleme başlattı. Kazada zarar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

YORUMLAR
500
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR 4 YARALI Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 02:53:01. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement