Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

16.08.2022 12:58
Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan bisikletli çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ta hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan bisikletli çocuk hastanede tedavi altına alındı.

C.Y.Y. (28) idaresindeki 58 ACV 026 plakalı hafif ticari araç, Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde bisikletli A.E'ye (13) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza yerine gelen A.E'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kaynak: AA

Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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