Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuktan 1'i öldü - Son Dakika
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Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuktan 1'i öldü

24.07.2022 00:03
Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuktan 1'i öldü

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

K.S. idaresindeki 58 AB 098 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi Türkiş Blokları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B. (10) ve Afganistan uyruklu M.T'ye (8) çarptı.

Ağır yaralanan çocuklar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklardan M.T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuktan 1'i öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuktan 1'i öldü - Son Dakika
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