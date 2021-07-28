Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan A.N.B.K. ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.T. (48) yönetimindeki 58 NE 769 plakalı hafif ticari araç, Kayseri Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan A.N.B.K'ya (15) çarptı.

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