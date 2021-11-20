Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Y.S. (80), A.S. (77) ve H.D. (53) yaralandı.

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