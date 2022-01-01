Sivas'ta 'buzlanma' kazası; dereye uçan araçta 6 kişilik aile yaralandı - Son Dakika

SİVAS merkeze bağlı Akçahan köyü yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, merkeze 18 kilometre mesafedeki Akçahan köyü yakınlarında meydana geldi. Hafta sonu tatilini geçirmek üzere kent merkezinden Akçahan köyüne giden Talip Yılmaz yönetimindeki 58 ACN 988 plakalı hafif ticari araç, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, sol taraftaki köprünün yanından dereye inip ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Talip Yılmaz ile eşi Fadime, annesi Ayşe ve çocukları Mehmet, Ömer Halis ve Ahmet Yılmaz hafif yaralandı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.