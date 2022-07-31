Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

31.07.2022 16:26
Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivas- Erzincan kara yolunda seyreden O.T. idaresindeki 34 ELG 426 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan K.T, M.T, T.T, K.K, A.M.T. ve E.M.T. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Erzincan, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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