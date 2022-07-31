Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı

31.07.2022 15:42
Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı

Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole uçtuğu kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan Karayolu Sivas istikametinde meydana geldi. O.T. idaresindeki 34 ELG 426 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan K.T., M.T., T.T., K.K., A.M.T. ve E.M.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Erzincan, Tragger, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç şarampole uçtu: 7 yaralı - Son Dakika
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