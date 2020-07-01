Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralıSİVAS'ın Ulaş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Hafter yanlılarıyla görüşmesine dair paylaşım yapan Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef aldı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulaş- Altınyayla yolunun Küpeli köyü mevkisinde meydana geldi. Turan Uysal (64) yönetimindeki 38 EF 588 plakalı otomobille Hacı Öz'ün (70) kullandığı 34 DR 3260 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle araçlardaki Fidan Öz (67), Muhsin Aslan (23) ve Meral Akçay (48) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve Ulaş Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Altınyayla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
12:22
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
10:27
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
09:55
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
09:05
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
07:40
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
İzmir'deki korkunç kazada 5 kişi yaralanırken perte çıkan araç, hamile kadına mezar oldu
04:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 05:27:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]