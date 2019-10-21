Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Sivas'ta hafif ticari araçların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Sivas'ta hafif ticari araçların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ümit Ülger yönetimindeki 58 TY 604 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu üniversite lojmanları yakınlarında aynı güzergahtaki Ömer Ata'nın kullandığı 58 BN 276 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Ata, Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
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