Son Dakika Haberleri: Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta hafif ticari araçların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araçlar çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ta hafif ticari araçların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ümit Ülger yönetimindeki 58 TY 604 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Kayseri kara yolu üniversite lojmanları yakınlarında aynı güzergahtaki Ömer Ata'nın kullandığı 58 BN 276 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan Ata, Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kayseri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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