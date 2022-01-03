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Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

03.01.2022 12:29

Son dakika haberi: Sivas'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Sivas'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Adını, bağlı olduğu ilçeden alan Hafik Gölü ve çevresinde, soğuk hava etkili oluyor. İl merkezine 40, Hafik ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta yer alan gölün yüzeyi, gece sıfırın altında 15 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu.

İlçe sakinleri, balıkların hava alabilmesi için gölün buz tutan yüzeyinin bazı noktalarında delikler açtı.

Göl kenarındaki bir restorana ait kanoyla buz üzerinde kayan gençler de kış mevsiminin keyfini çıkardı.

Göl çevresini mesken tutan bir ağaçkakanın karda yiyecek bulma çabası ise dikkati çekti.

Vatandaşlardan Hamza Bilgekağan Akyüz, AA muhabirine, göldeki buz kalınlığını ölçmek için arkadaşlarıyla buz çıkardıklarını belirterek, "Soğuk havanın etkisiyle gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Buzun kalınlığı yaklaşık 20 santimetre. Ayrıca balıkların hava alabilmesi için gölün belli noktalarında delikler açıldı." diye konuştu.

Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

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Hisarcık, Sivas, Hafik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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