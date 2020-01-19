Sivas'ta Hafik Gölü ve Kızılırmak buz tuttu - Son Dakika

Sivas'ta Hafik Gölü ve Kızılırmak buz tuttu
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Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğuk nedeniyle Kızılırmak'ın ilçeden geçen bölümü buz tuttu, Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu.
Gölü ziyarete gelen bazı vatandaşlar, göl yüzeyinde yürüdü, fotoğraf çektirdi.
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