Sivas'ta hafta boyu yağışlara dikkat
2 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Sivas'ta hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yağışların hafta boyunca sürebileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
tarafından yapılan uyarıda, Sivas
'ta hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yağışların hafta boyunca sürebileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Sivas'ta kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca etkili olacağı tahminine yer verildi. Yapılan uyarıda yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilerek; ani sel, su baskınları. Yıldırım düşmesi ve dolu yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi - SİVAS
HDP, ortak yayını değerlendirdi: İstanbul seçmenini etkilemez
Saadet Partisi İstanbul Adayı Gökçınar: AK Partililer arayıp "yarıştan çekil" diyor
İstanbul seçimine 6 gün kala Erdoğan'dan "Milli Görüş" hamlesi: 7 bin kişiyle buluşacak
Araç kiralayanlara belge uyarısı