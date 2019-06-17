Son Dakika Haberleri: Sivas'ta hafta boyu yağışlara dikkat
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Sivas'ta hafta boyu yağışlara dikkat

2 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Sivas'ta hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yağışların hafta boyunca sürebileceği belirtildi.

Sivas'ta hafta boyu yağışlara dikkat, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Sivas'ta hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yağışların hafta boyunca sürebileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Sivas'ta kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca etkili olacağı tahminine yer verildi. Yapılan uyarıda yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilerek; ani sel, su baskınları. Yıldırım düşmesi ve dolu yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:16 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas
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