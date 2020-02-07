Sivas'ta hafta sonu kurslarına kar tatili - Son Dakika

Sivas'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hafta sonu kursları tatil edildi.



Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, "Kar yağışının çumartesi günü gün boyu devam edeceği tahmin edildiğinden öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için, il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı destekleme ve yetiştirme kursları, halk eğitim merkezi kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile diğer kamu kurumlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının Cumartesi günü 1 gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi. - SİVAS