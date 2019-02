Sivas'ta Halı Saha ve Kodlama Sınıfı Açıldı

Sivas'ta, halı saha ve kodlama sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ta, halı saha ve kodlama sınıfının açılışı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nu ziyaret ederek, ikinci dönemin açılışını yaptı ve ayrıca okulun halı sahası ve kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi.



Yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Okullarımızın koridorları, sizlerin sesleriyle daha anlamlı, adeta türkü söylüyor. Zihniniz ve ufkunuz parlak olsun. Bizler sizlerin gönüllerine gireceğiz. Hepiniz milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan ve topluma faydalı gençler olacaksınız." ifadelerini kullandı.



Robotik kodlama atölyeleri, yeni sınıflar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile okullara heyecan katmak istediklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:



"Okullarımızı eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Akademik bilgiden ziyade hayatın her alanında bilginin yer alması çok önemli. Eğitim camiamızı ve velilerimizi de buna göre hazırlıyoruz. Eğitimde iyi bir noktada olduğumuz ortada ancak bu yeterli değil. İnşallah yeni dönemde de okullarımızla işbirliğini güçlendirerek, eğitimde zirveye ulaşıp örnek bir şehir olacağız. Sivas'ta yeni üniversitemiz öğrenci alımına başladıktan sonra eğitim paydaşlarımız ile şehrimizin eğitim merkezi olmasını sağlayacağız. Şehrimiz, eğitim altyapısı anlamında en iyi illerden bir tanesi. Diğer yandan tekli eğitime de değinecek olursak 7 okulumuz ikili eğitimdeydi. Kılavuz İMKB okulumuz da eğitime başladı, 6 okulumuz çiftli eğitime devam ediyor. Yıl sonunda da tamamını bitirerek tekli eğitime geçen sayılı illerden biri olacağız. Çocuklarımızın sabah 9'da okula gelip akşam 4'te evine gittiği bir eğitim modeline kavuşmuş olacağız."



Okulun bahçesine Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan halı sahanın açılışını da gerçekleştiren Ayhan, öğrencilerle kısa bir süre maç yaptı.





"2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında okula yapılan kodlama sınıfının da açılışını gerçekleştiren Ayhan, öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları inceledi.





Vali Ayhan, daha sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.



Eğitime her zaman öncelik verdiğini belirten Ayhan, "Her öğretmenimizin ve öğrencimizin derdi, sıkıntısı benim de derdimdir. Eğitimle ilgili gelen hiçbir talebe kayıtsız kalamam. Okullarımız bizim için çok anlamlı, sizlerden de bu heyecanımıza ortak olmanızı istiyorum. Hep beraber bu yükü taşıyacağız. Sivas'ı eğitimde hak ettiği yere getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Benzine Zam Geldi

Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

Büyük Tepki Toplamıştı! Mahkeme, Ormanlık Alanda Genç Kızı Öldüresiye Döven 6 Şüpheli İçin Kararını Verdi

Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu