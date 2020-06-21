Sivas'ta halı sahalar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, tüm açık ve kapalı halı sahalar faaliyete kapatıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Sivas genelinde açık ve kapalı halı sahaların geçici süreyle faaliyete kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "13 Haziran 2020 tarih ve 2020/37 sayılı İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile ilimiz genelinde faaliyetlerine başlayan halı saha işletmelerinin 20 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçici olarak faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir." denildi.