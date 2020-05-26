Sivas'ta Halk Eğitim Merkezinde maske mesaisi sürüyor - Son Dakika

Sivas'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmen ve usta öğreticiler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bayramda da maske üretimini sürdürdü.

Sivas Milli Eğitim

Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, maske üretimi yapan öğretmen ve usta öğreticileri ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Öğretmen ve usta öğreticilere vefakar

davranışlarından dolayı teşekkür eden Savaşçı, "Bayram gününde ailenize ve

sevdiklerinize ayıracağınız zamandan feragat ederek burada halkımızın sağlığı için

maske dikiyorsunuz. Bu yapmış olduğunuz fedakarlık takdire şayandır." dedi.

Sivas'ta koronavirüs vaka sayısının az olduğunu belirten Savaşçı, "Bu süreçte öğretmen ve usta öğreticilerimiz tarafından üretilen ve ücretsiz olarak dağıttığımız

maskelerin payı oldukça büyüktür. İnsanların sizlerin maskeleri sayesinde hastalıktan

korunduklarını bilmek oldukça mutluluk verici." diye konuştu.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Savaşçı'yı telefonla arayarak öğretmen ve

usta öğreticilere teşekkür etti.