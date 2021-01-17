Sivas'ta Halk Eğitimi Merkezi kursları yeniden başladı - Son Dakika

Sivas'ta, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar yeniden başladı.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenledikleri bazı kurslara ara verdiklerini söyledi.

Koronavirüs tedbirlerine uyarak kursları yeniden başlattıklarını belirten Baker, "Koronavirüs tedbirleri alınarak merkezdeki kurs sınıflarını sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenledik. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulayarak yarım kalan kurslar için telafi eğitimi yapıyoruz. Kursiyerler telafi eğitiminde tatil süresince alamadıkları kursların beşte birini alarak kurs belgesi almaya hak kazanacaklar." dedi.

Taleplere göre yeni kursların da açıldığını vurgulayan Baker, eğitim süresince kurs binasının sürekli ilaçlandığını bina girişinde kursiyerlerin ateşlerinin ölçüldüğünü, her sınıf girişinde dezenfektan aparatının bulunduğunu ifade etti.

Baker, maske takmanın zorunlu olduğu kurslara katılımın ise beklenenden daha yoğun olduğunu sözlerine ekledi.