Sivas'ta halk otobüslerinde 'koronavirüs' ilaçlaması - Son Dakika

SİVAS Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptı.

Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından Sivas Belediyesi toplum taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptı. Kentte günde yaklaşık 100 bin kişinin kullandığı 257 halk otobüsü Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle ilaçlandı. İlaçlama çalışmalarının terminal, ve kapalı mekanlarda da devam edeceği belirtildi.