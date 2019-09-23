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Sivas'ta, halk otobüsü otomobille çarpıştı 4 yaralı

8 dakika önce

Sivas'ta, halk otobüsü otomobille çarpıştı 4 yaralıSivas'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta, halk otobüsü otomobille çarpıştı 4 yaralı

Sivas'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Erdoğan Çay (33) yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsü ile Ömer Gökyaka'nın (20) kullandığı 58 YB 103 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil park halindeki 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Gökkaya ile birlikte araçtaki Mehmet Yörük, Ahmet Yokuşbası ve halk otobüsü yolcularından Ferdane Temel yaralandı. Ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı.

Sivas'ta, halk otobüsü otomobille çarpıştı 4 yaralı

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:12 Kaynak: DHA
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