Sivas'ta Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 4. Geleneksel "Anadolu Esintileri" programı kapsamında Halk Oyunları Şenliği düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Halk Eğitimi Merkezince Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenlikte kursiyerler Türk Halk Müziği dinletisi sundu, yöresel halk oyunları gösterisi yaptı.

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden oluşan halk oyunları ekipleri, usta öğreticiler nezaretinde Sivas, Adana, Bitlis, Burdur, Kastamonu ve Gaziantep yöresinin halk oyunlarını sergiledi.

Program sonunda Vali Yılmaz Şimşek ve il protokolü, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür belgesi takdim etti.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "Bizlere güzel bir gece yaşatan usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi kutluyorum." dedi.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ta halk oyunlarının önemli bir yeri ve değeri olduğunu ifade etti.

"Düğünlerimiz halaysız, oyunsuz olmasın" adlı proje ile 10 Eylül 2021 tarihinde 23 usta öğretici ve 6 öğretmen ile başta okullar olmak üzere müdürlük binasında ve 52 mekanda halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve bölgelerin halk oyunlarını öğretmek, yaymak ve geliştirmek amacıyla kurs vermeye başladıklarını anlatan Baker, şöyle konuştu:

"Kurslarımız bitti kurs bitimi sonrası 4. Geleneksel 'Anadolu Esintileri' programı kapsamında Halk Oyunları Şenliği düzenlemeyi planladık, çok şükür emeklerimiz boşa gitmedi. Kursiyerlerimiz, usta öğreticiler nezaretinde izleyicilere muazzam bir gece yaşattılar. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."