Halk oyunları yarışmacılarının yöresel kıyafetli korteji ilgi gördü - Son Dakika
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Halk oyunları yarışmacılarının yöresel kıyafetli korteji ilgi gördü

25.06.2022 21:26

Sivas'ta yarın başlayacak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması öncesi düzenlenen yürüyüş güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta yarın başlayacak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması öncesi düzenlenen yürüyüş güzel görüntüler oluşturdu.

Sivas, Kayseri, Çorum, Amasya ve Kırşehir'den yarışmaya katılacak ekipler, kortej öncesi yöresel kıyafetleriyle Sivas Tren Garı önünde toplandı.

Burada kısa bir süre halk oyunları gösterisi sunan ekipler, daha sonra İstasyon Caddesi boyunca davul zurna eşliğinde yürüyerek tarihi Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda da yöresel ezgiler eşliğinde halaylar çeken yarışmacılara vatandaşlar eşlik etti.

Burada yarışmayla ilgili bilgi veren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fahri İnat, yarın saat 10.00'da 4 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda açılış seremonisiyle başlayacak yarışmaya 5 ilden 360 yarışmacının katılacağını belirterek, "Federasyona bağlı gençlik spor kulüpleri arasında düzenlenen yarışma, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde düzenlenecek. Her kategorinin birincisi, temmuz ve ağustosta yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk oyunları yarışmacılarının yöresel kıyafetli korteji ilgi gördü - Son Dakika

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