Sivas'ta hasat öncesi dolu büyük hasara yol açtı; tarlalardaki bıldırcınlar telef oldu - Son Dakika

Sivas'ta hasat öncesi dolu büyük hasara yol açtı; tarlalardaki bıldırcınlar telef oldu

Sivas'ta hasat öncesi dolu büyük hasara yol açtı; tarlalardaki bıldırcınlar telef olduSİVAS'ın Ulaş ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili arazilerde büyük hasara yol açtı.

Sivas'ta hasat öncesi dolu büyük hasara yol açtı; tarlalardaki bıldırcınlar telef oldu

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili arazilerde büyük hasara yol açtı. Çiftçiler hasat öncesi ekili arazilerinin yüzde 95'nin zarar gördüğünü söylerken, tarlalarda bulunan bıldırcın türü kuşların da yavrularıyla birlikte yağışta telef oldukları görüldü. Köylerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Acıyurt, Kurtoğlu ve Çevirme köylerinde dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle ekili araziler zarar gördü. Köyde birkaç gün sonra başlayacak olan hasat öncesi yaşanan dolu, çiftçileri zor duruma soktu. Ekili araziler yerle bir olurken, tarlalarda bulunan bıldırcın türü kuşların da yavrularıyla birlikte yağışta telef oldukları görüldü. Sabah saatlerinde Ulaş İlçe Tarım Müdürü Sevil Sırakaya ve Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaattin Gazioğlu, köylülerle birlikte zarar gören alanlarda keşif yaparak hasar tespitinde bulundu.

'AFET İLAN EDİLMELİ'

Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaattin Gazioğlu, 'Gördüğünüz gibi arazideki bütün ekini yere soktuğu gibi, sapları da alıp götürmüş. Tarlada ekin bile kalmamış. Afet olmuş. Bunun genel bir afet olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Çiftçilerimizin bazılarının sigortası yok. Çifti Kayıt Sistemi (ÇKS) yok. Bunları genel kapsamda değerlendirmek istiyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı. Çiftçimizin bütün arazileri ekmesini istemişti. Biz de buna uyarak bütün araziyi ektik. Şu anda da çiftçimiz zarar gördü. Devletimizden yardım istiyoruz. Bilhassa Cumhurbaşkanımızdan destek istiyoruz. ÇKS yok. Ayrıca veraset intikali yapılmamış bir sürü insanın mağdur olmaması için genel kapsama alınarak herkesin faydalanmasını istiyoruz. Şu an elde ne saman ne de buğday kalmış. Yaklaşık 35 bin dönüm arazi zarar görmüş. Acıyurt, Kurtoğlu, Havuz ve Çevrime köyünün bir kısmının da yüzde 80-90 oranında hasar gördüğünü tespit ettik. Birçoğunun sigortası olmadığı için sıkıntı yaşayacaklar.

'ÇİFTÇİ MAĞDUR DURUMDA'

Acıyurt köyü muhtarı Mustafa Ülger, "Acıyurt köyü sakinlerinin arazilerinin yüzde 95'i dünkü dolu yağışı sonucu zarar görmüş durumda. Devletimizden destek ve yardım bekliyoruz. İnşallah doğal bir afet olarak değerlendirilir. Çünkü sigorta yaptıramayan, mağdur durumda birçok çiftçimiz var. Durumları zorda, ne yapacaklarını bilmiyoruz. Biçerdöverler gelmişti, kapıda bekliyordu. Bayram dolayısıyla beklemeye almıştık. Hiç kimsenin ekecek, biçecek ürünü kalmadı" dedi.

Kurtoğlu köyü muhtarı Şenol Saraç ise ekili arazilerin büyük zarar gördüğünü belirterek, "10 dakikalık yağış çok şiddetli bir şekilde yağdı. Yerle bir etti. Çok perişan bir haldeyiz. 35 bin dönüm arazimiz vardı, çoğu zarar görmüş durumda" dedi.

Köyde çiftçilik yapan vatandaşlar da tam hasat yapmaya hazırlandıkları günlerde aniden gelen dolu yağışının tarlalarını tamamen yok ettiğini belirterek, "Ekili arazilerimizin yüzde 80-90'ı tamamen hasar görmüş durumda. Ne tahıl ne de saman kalmış durumda. Köylünün birçoğunun sigortası yok. Dolayısıyla hasarını karşılayabilecek durumları da yok. Devletimizin buraya gerekli desteği vermesini bekliyoruz. Bu bir afet. Buranın da afet bölgesi ilan edilerek zararların karşılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sivas'ta hasat öncesi dolu büyük hasara yol açtı; tarlalardaki bıldırcınlar telef oldu

Dolu Yağışı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 04:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta hasat öncesi dolu büyük hasara yol açtı; tarlalardaki bıldırcınlar telef oldu - Son Dakika
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