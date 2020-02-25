Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı - Son Dakika

Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı

7 saat önce

SİVAS Numune Hastanesi'nde iki hasta yakını, binada görevli 1'i kadın, 3 güvenlik görevlisine saldırdı.

Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı, System.String[]

SİVAS Numune Hastanesi'nde iki hasta yakını, binada görevli 1'i kadın, 3 güvenlik görevlisine saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlileri darp raporu alarak şikayetçi oldu. Yaşanan kavga hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Numune Hastanesi'nde dün yakınlarını hastaneye getiren A.M.K. ve T.K. ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte güvenlik görevlileri Fatih Yıldız, Münire Eker ve İlhan Canlı darp edildi. Darp raporu alan güvenlik görevlileri hasta yakını A.M.K. ve T.K.'den şikayetçi oldu. Yaşanan kavga hastanenin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası (ÖZGÜVEN-SEN) olayla ilgili olarak hastane bahçesinde açıklama yaptı. Sağlık çalışanları ve darp edilen güvenlik görevlilerinin katıldığı basın açıklamasını okuyan ÖZGÜVEN-SEN Şube Başkanı Muhammed Yalçınkaya, "Sivas Numune Hastanesi'nde görevini ifade ederken özel güvenlik görevlisi emekçi kardeşlerimize yönelik şiddeti esefle kınıyoruz. Özel güvenlik görevlisi olarak görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiren, sağlık çalışanlarının ve hastaların canlarını, canları pahasına koruyan özel güvenlik görevlisi kardeşlerimize geçen hafta ve dün itibariyle hasta yakınları tarafından saldırıda bulunulmuştur. Bu saldırılar sonucun 8 kardeşimiz darp edilmiş olup bu olaya müteakip emekçi kardeşlerimiz tarafından darp raporu alınarak hukuki süreç başlatılmıştır. Alın teriyle gece gündüz demeden çalışarak evine ekmek götüren emekçilerimiz, hasta yakınlarınca canavarca bir hisle vücutlarının farklı bölgelerinde kemik kırıklarına varan bir şiddet ile karşı karşıya kalmıştır. Ülke genelinde özel güvenlik görevlisi emekçilerine şiddet artarak devam etmektedir. Özellikle sağlık sektöründe emekçilerimize yönelik şiddetin son bulması, işyerlerinde güvenle görevlerini ifade edebilmeleri için caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz" dedi.


Numune Hastanesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğlunun saçıyla kolye ve tespih yapımına başladı, şimdi yurt dışına bile satış yapıyor
İranlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı! Olay anı kamerada Adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:40:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta hasta yakınları, güvenlik görevlilerine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]