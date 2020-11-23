Sivas'ta "hastalıktan ari sertifikası" alan süt sığırı işletmeleri artıyor - Son Dakika

Sivas'ta hastalıktan ari sertifikası alan süt sığırı işletmelerinin arttığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tüberküloz ve brusella hastalıklarıyla mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletmelere destekleme projesi uygulanıyor.

Bu çerçevede, Gemerek ilçesinde 258 büyükbaş kapasiteli işletmenin sahibi İzzet Durmuş'a da hastalıktan ari işletme sertifikası verildi.

Sivas genelinde toplamda 5 işletmenin söz konusu sertifikayı aldığı ve 1043 hayvan bulunan bu işletmelere 469 bin 350 lira destekleme ödemesi yapılacağı aktarıldı.