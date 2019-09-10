Sivas'ta hastanede deprem ve kbrn tatbikatı

SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen deprem ve KBRN tatbikatına Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ile hastane çalışanları katıldı. Senaryo gereği, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastanenin biyokimya laboratuvarında patlama gerçekleşti. Patlama sonrası labarotuvarda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, özel kıyafetli ekipler alanda biyolojik ve radyasyon tehlikesi nedeniyle koruma bantlarını oluşturdu. Ekipler, kazazedeleri dekontaminasyon çadırına taşıdı. Çadırda, kimyasaldan temizlenen yaralılar, müşahede çadırına alındı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tatbikat başarıyla tamamlandı.

Hastane Basın Sorumlusu Hikmet Erdem tatbikat hakkında bilgi vererek,"Yangın esnasında personelin ne yapması gerektiği, hastaları nasıl kurtarabilecekleri ve hastaların canına zarar gelmeden tahliye edebileceklerini öğretmek amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirdik. Sivas İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Durum Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri, Kızılay Şube Müdürlüğü, 112 acil servis çalışanları, hastane olay yönetim ekibi ve hastane idare personelinin katıldığı tatbikat, hastane bölgesinde her an oluşabilecek biyokimya laboratuvarında kimyasal sızıntı nedeniyle çıkan yangınla başladı. Yangından etkilenen görevliler ve hastalar tahliye edildi. Tahliye edilen hastalara hastane bahçesinde kurulan Sahra Hastanesi'nde sağlık görevlileri tarafından anına müdahale edildi. Tatbikat başarıyla sonuçlandırıldı" dedi.