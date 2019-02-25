Sivas'ta Hastanede Taşkınlık
1 saat önce
Sivas'ta ameliyat sırasında hayatını kaybeden hastanın yakınları, hastane binasının camını kırdı.
Sivas
'ta ameliyat sırasında hayatını kaybeden hastanın yakınları, hastane binasının camını kırdı. Taşkınlığı polis ekipleri önledi. Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde böbrek ameliyatı edilen Turan Aydemir (46), operasyon sırasında hayatını kaybetti.
Doktorların Aydemir'in ölüm haberini vermesi üzerine yakınları doktorlara saldırmak istedi. Polis
ekipleri ve hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saldırı önlenirken, Aydemir'in yakınları taşkınlığını hastanenin acil servisi girişinde sürdürdü.
Hastane binasındaki bir sendikaya ait odanın camını kıran Aydemir'in yakınları, olay yerine sevk edilen takviye polis ekiplerince uzaklaştırıldı.
Polis ekipleri hastane önünde bekleyişi sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:16 Kaynak: AA
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