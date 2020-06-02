Sivas'ta hastaneye 400 personel alınacak - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine farklı branşlarda 400 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hemşire, biyolog, diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, psikolog, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, laborant ve diğer sağlık personeli unvanlarında yapılacak sözleşmeli personel alımı ilanı üniversitenin internet sitesinden duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite hastanesinin daha nitelikli hale gelmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Hastaneye yapılan kadro tahsisinin hem şehir hem üniversite açısından önemli olduğunu vurgulayan Yıldız, "Hastanemize tahsis edilen kadrolar sayesinde hastalarımız daha kaliteli sağlık hizmeti alabilecek. Ayrıca şehrimize ekonomik açıdan da çok büyük faydası olacak. Kadroların üniversitemize tahsis edilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerimiz, siyasilerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kadrolar üniversitemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Şartları uyan adayların başvurularını 16 Haziran'a kadar yapabilecekleri bildirildi.