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Sivas'ta hastayla tartışırken başına kapı çarpan doktor yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta hastayla tartışırken başına kapı çarpan doktor yaralandı

12.08.2021 14:43
Sivas'ta hastayla tartışırken başına kapı çarpan doktor yaralandı, System.String[]

Sivas'ta hastayla tartışırken muayenehane kapısına başını çarpan doktor yaralandı.

Sivas'ta hastayla tartışırken muayenehane kapısına başını çarpan doktor yaralandı.

İddiaya göre, A.T.B, Sivas Devlet Hastanesi'nde muayene olmak için göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Serhat Otugüzel'in odasına girdi.

Otugüzel, A.T.B'ye "henüz randevu sırasının gelmediğini" söyleyerek, odadan çıkmasını istedi.

Hastanın dışarı çıkmak istememesi üzerine muayenehanenin kapısını kapatmaya yönelen Otugüzel, A.T.B'nin sertçe çektiği kapının başına çarpması sonucu yaralandı.

Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan Otugüzel'in başına dikiş atıldı.

A.T.B. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sivas'ta hastayla tartışırken başına kapı çarpan doktor yaralandı
Sivas'ta hastayla tartışırken başına kapı çarpan doktor yaralandı

Devlet Hastanesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta hastayla tartışırken başına kapı çarpan doktor yaralandı - Son Dakika


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