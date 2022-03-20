Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu - Son Dakika
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Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu

20.03.2022 10:51

Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, kent adeta buz tuttu Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, hayat adeta buz tuttu.

Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu

Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, kent adeta buz tuttu

SİVAS - Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, hayat adeta buz tuttu.

Sivas'ta son 90 yılın en soğuk Mart ayı yaşanıyor. Üst üste soğuk rakorları kırılan Sivas'ta bugün termometreler -15 dereceyi gösterdi. Hissedilir hava sıcaklığı ise sıfırın altında 20 derece oldu. Meteoroloji genel müdürlüğü verilerine göre Sivas'ın en düşük sıcaklığı Suşehri ilçesi Geminbeli geçidinde -15,6 derece ölçüldü. Yer yer davam eden kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1.5 metrenin üzerine çıktı. Hayat adeta donarken çatılarda ve kayalıklarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Karayolları ekipleri tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sivas'ın en büyük gölü olan Tödürge Gölünde suyla birleştiği noktalarda buz kütleleri oluşan sazlıklarda, kuvvetli rüzgarla birlikte ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı.

Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu
Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu
Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu

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Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor

Sivas, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta hava sıcaklığı düştü, kent adeta buz tuttu - Son Dakika


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