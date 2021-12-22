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SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR - Son Dakika

SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

22.12.2021 10:03

SİVAS'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, kent genelinde 99 yerleşim yerine ulaşımın ise sağlanamadığı belirtildi.

SİVAS'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşerken, kent genelinde 99 yerleşim yerine ulaşımın ise sağlanamadığı belirtildi.

Kentte kar yağışı, aralıklarla etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sabah saatlerinde kentte hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın da eksi 13 derece olduğu kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu. Sivas Belediyesi ekipleri, sürücüler ile yayaların zorluk çekmemesi için tuzlama çalışması yaptı.

Gürün, İmranlı, Kangal ve Zara ilçelerindeki köy ve mezralardan oluşan 99 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanamıyor. Kardan kapanan 487 yerleşim yerinin yolu da İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.

SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR
SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR
SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR
SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR
SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR
SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR
SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA HAVA SICAKLIĞI EKSİ 10 DERECE; 99 YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR - Son Dakika
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