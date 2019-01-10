Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Hava Sıcaklığı Eksi 30 Dereceye Kadar Düştü

Sivas'ta Hava Sıcaklığı Eksi 30 Dereceye Kadar Düştü

2 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken ilçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta Hava Sıcaklığı Eksi 30 Dereceye Kadar Düştü, System.String[]
Sivas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken ilçe, Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Göbekören köyünde bu sabah hava sıcaklığı sıfırın altında 29,8 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'nin en soğuk merkezi olan Gürün ilçesini, hava sıcaklığı sıfırın altında 28,6 derece olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü ile sıfırın altında 27,3 derece olarak ölçülen Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti.

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Tokat'ta termometreler sıfırın altında 26 dereceyi gördü.

En sıcak ölçüm Muğla'da

Yurdun büyük bir kısmı soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken Muğla'da ise hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü.

Termometrelerin 13,1'i gösterdiği Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkiye'nin en sıcak yeri olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:44 Kaynak: AA

Muğla, Türkiye, Gürün, Sivas, Güncel
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