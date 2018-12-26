Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli
22 dakika önce
Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Sivas
'ta olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sabah
ve öğle İstanbul- Sabiha Gökçen
'den ve Atatürk Havalimanı
'ndan yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:47 Kaynak: İHA
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