Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli

Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli

22 dakika önce

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli, System.String[]
Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Sabah ve öğle İstanbul- Sabiha Gökçen'den ve Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:47 Kaynak: İHA

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