Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli
1 saat önce
Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sivas
'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı yetkilileri, saat 07.40'ta Sabiha Gökçen
Havaalanı'ndan yapılması planlanan PC 2750 ve Atatürk Havaalanı
'ndan saat 12.20'de gerçekleştirilmesi planlanan TK 2658 sefer sayılı uçak seferlerinin, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi durumunda seferlerin gerçekleştirileceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:09 Kaynak: AA
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