Sivas'ta hayat dondu: Eksi 28 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta hayat dondu: Eksi 28 - Son Dakika

Sivas'ta hayat dondu: Eksi 28

7 saat önce

Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 24 dereceyi gösterdi.

Sivas'ta hayat dondu: Eksi 28, System.String[]

Sivas'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 24 dereceyi gösterdi. Hissedilir ısı eksi 28 olarak ölçüldü. Gece ise hissedilir ısı eksi 33 dereceye kadar düştü.


Sivas'ta şehir merkezinde günün ilk saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldü. Hissedilir sıcaklık ise eksi 28 oldu. Gece ise hissedilir ısı eksi 33 dereceye kadar düştü. Şehrin içerisinden geçen, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmağın yüzeyi buz tuttu. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola çıkan vatandaşların kirpikleri ve atkıları buzla kaplandı. Otobüs duraklarında beklemek zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğuk havanın etkisiyle bazı otomobiller çalışmadı. Güne erken saatlerde başlayan esnaf ve vatandaşlar, araç camlarında ve iş yerlerinin camlarında oluşan buzu kazıyarak temizledi. Soğuk havanın etkisiyle ağaçların dallar da buzla kaplandı. - SİVAS

Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
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