Sivas'ta hayırsever müezzin camisine gelen öğrencilere döner ikram etti - Son Dakika
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Sivas'ta hayırsever müezzin camisine gelen öğrencilere döner ikram etti

17.03.2022 21:28
Sivas'ta hayırsever müezzin camisine gelen öğrencilere döner ikram etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevli bir müezzin, Berat Kandili dolayısıyla camiye gelen yüksekokulda okuyan 180 öğrenciye döner dağıttı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevli bir müezzin, Berat Kandili dolayısıyla camiye gelen yüksekokulda okuyan 180 öğrenciye döner dağıttı.

İlçede cemaate yaptığı ikramlar ve yardımlarla tanınan Esentepe Mahallesi'ndeki Hacı Murat Camisi'nin müezzini Bekir Arslan, Berat Kandili münasebetiyle camiye gelen yüksekokul öğrencilerini mevlit programının ardından avludaki gençlik merkezinde ağırladı.

Arslan, burada öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra döner ikram etti.

Gençleri görevli olduğu camide kandil dolayısıyla misafir etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Arslan, "Üniversitedeki gençlerimizle Berat Kandili programımızı icra ediyoruz. Hem programımızı yapacağız hem de namazımızı kılıp tekrar yurtlarına bırakacağız." dedi.

Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ziya Yılmaz, Arslan'ın daveti üzerine camiye geldiklerini belirterek, "Bekir hocam sağ olsun böyle mübarek bir günde hem bize yemek ikram etti hem de birlik beraberlik içinde namazımızı kıldık, duamızı ettik. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Öğrencilerden Yusuf Yılmaz da Arslan'ın kandillerde, mübarek gecelerde her zaman öğrencileri ağırladığına dikkati çekerek, "Buraya geldiğimizde yabancılık çekmemiz için elinden geleni yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Berat Kandili, Esentepe, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta hayırsever müezzin camisine gelen öğrencilere döner ikram etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta hayırsever müezzin camisine gelen öğrencilere döner ikram etti - Son Dakika
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