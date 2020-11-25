Sivas'ta hayırsever vatandaşlardan okula temizlik malzemesi desteği - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hayırsever vatandaşlar bir okula temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu okul aile birliği üyesi Hüseyin Gülkanat'ın girişimiyle hayırsever vatandaşlar okula temizlik malzemesi bağışladı.

Okul müdürü Mehmet Kunduz, desteklerinden dolayı Gülkanat ve hayırseverlere teşekkür ederek, "Pandemi sürecinde virüsten korunmak için yapılması gereken üç önemli kuraldan biri de hijyen ortamın sağlanması ve temizlik. Okulumuzun ihtiyacı olan dezenfektan, sıvı el sabunu ve yüzey temizleyicinin tedarik edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Gülkanat ise okul aile birliği toplantısında okulun temizlik malzemesini ihtiyacı olduğunun belirtilmesi üzerine hayırseverlerden destek aldığını belirterek, "Okul aile birliği üyesi olarak gurbetteki hemşehrilerim ve dostlarımla irtibata geçerek destek istedim. Sağolsunlar onlar da yardımcı oldular, okulumuza her konuda desteğimiz devam edecek." diye konuştu.