Sivas'ta hayırseverler hastaneye diyaliz makinesi bağışladı - Son Dakika

Sivas'ta hayırseverler hastaneye diyaliz makinesi bağışladı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir grup hayırsever tarafından satın alınan diyaliz cihazı İlçe Hastanesine bağışlandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir grup hayırsever tarafından satın alınan diyaliz cihazı İlçe Hastanesine bağışlandı.

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Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Hastanesini ziyaret ederek, hayırseverlerin aldığı diyaliz cihazını inceledi.

Partal, diyaliz cihazının ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Koyulhisar Kültür ve Dayanışma Derneği (KODER) Başkanı Kemal Durmuş ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, KODAV Vakfı Başkanı Sebahattin Erçin, Başhekim Rümeysa Alınlı ve Hastane Müdürü Zafer Cenikli hazır bulundu.

Koyulhisar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta hayırseverler hastaneye diyaliz makinesi bağışladı - Son Dakika
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