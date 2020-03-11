Sivas'ta hayvan barınağı ziyaretine 'koronavirüs' arası - Son Dakika

SİVAS Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağı, koronavirüs nedeni ile yapılacak ilaçlama çalışmaları için geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Hayvanseverlerin sık sık ziyaret ettiği Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapandı. Ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığının korunması amacıyla ziyarete kapatılan barınakta dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak. Barınak, koronavirüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber tekrar ziyarete açılacak" ifadelerine yer verildi.