Sivas'ta hayvan otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika

KURTARILAMADI

Hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rıfat Zor (66), doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zor'un cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Diğer yaralıların tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.