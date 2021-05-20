Sivas'ın Suşehri ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarı, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan pazarının koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını belirtti.
Yüksel, perşembe günleri kurulan pazarın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kapatıldığını kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı - Son Dakika