Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar - Son Dakika

Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar

25.05.2021 15:15

SİVAS'ta, bir grup hayvansever dün kentte patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' isimli kedi için fotoğraflarını taşıyarak eylem yaptı.

SİVAS'ta, bir grup hayvansever dün kentte patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' isimli kedi için fotoğraflarını taşıyarak eylem yaptı.

Olay, dün Çayyurt Mahallesi 17'nci Sokak'ta meydana geldi. Evinin bodrumunda yaklaşık 50 sokak kedisine bakan evli 3 çocuk annesi Gül Dursun (47), dün veterinere götürmek için 5 aylık 'Tostos' isimli kedisini almak istedi. Kediyi diğerlerinin arasında bulamayan Dursun, çevrede aradı, ancak sonuç alamadı. Dursun, dün akşam saatlerinde evinin yakınlarında yerde patileri ve kuyruğu kesik halde kedinin ölüsünü buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Bugün sosyal medyadan 'Tostos' için örgütlenen hayvanseverler, kedinin ölü bulunduğu yere geldi. Yaklaşık 20 hayvansever ellerinde Tostos'un fotoğrafıyla duruma tepki gösterdi. Ayrıca Sivas Belediyesi ise farkındalık yaratmak için Tostos'un ölü bulunduğu yere kedi evi yerleştirdi, kedi maması bıraktı. Polis olayın fail ya da faillerini bulmak için soruşturma başlattı, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.

'BİR VAHŞETE TANIKLIK ETTİK'Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da bölgeye gelerek hayvanseverlere destek oldu. Ahmet Duman, "Ne yazık ki dün akşam saatlerinde sosyal medya aracılığıyla bir vahşete tanıklık ettik. Gerçekten bizim için çok üzücü ve utanç verici bir olaydı. 5 aylık bir kedi farklı uzuvları kesilerek bu noktaya bırakılmış. Henüz netliği olmamakla beraber araştırma ve incelemeler devam ediyor. Dün yaşanan olaydan sonra belediye olarak bir refleks göstermek durumunda kaldık. Bugün bu alana bir kedi evi yerleştiriyoruz. Sivas Belediyesi olarak kötülüğü konuşup yaygınlaştırmaktan ziyade, iyiliği konuşup onu yaygınlaştırmayı tercih eden bir duruştayız. Kedi kasabası projemizi de en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Umarım tekrar bunun gibi görüntülerle karşılaşmak zorunda kalmayız" dedi.'RESMEN KANIMIZ DONDU'Kedisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Gül Dursun ise, "Dün yapılan cani hareketten sonra bugün aynı noktaya bir kedi evinin bırakılmasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz. Beni burada yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Hayvanseverler adına konuşan Özlem Akbulut (20) da, "Dün buraya geldiğimizde resmen kanımız dondu. Hiç kimseye yakışmayacak bir durumdu. Onu öyle görünce şok olduk. Bu resmen canilik. Böyle bir şeyin tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Hayvansever dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar. 'Tostos için adalet' diyoruz. İnşallah yapan bir an evvel yakalanır ve cezasını çeker" ifadelerini kullandı.


Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar
Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar

Sivas Belediyesi, Gül Dursun, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Patileri ve kuyruğu kesilerek öldürülen 'Tostos' için eylem yaptılar - Son Dakika


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