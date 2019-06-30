Sivas'ta haziranın sonunda termometreler 10 dereceyi gösterdi
11 dakika önce
Sivas'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.
Sivas'ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Haziran ayının son gününde Sivas'ta gün içerisinde ölçülen sıcaklık 10 derece oldu. Sabah
saatlerinde ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi. Kışlık montlar çıkartılırken, soğuğun etkisi ile cadde ve sokaklar da boşaldı. Gençler havanın aniden soğuduğunu, üşüdüklerini, bu nedenle montlarını giyerek dışarı çıktıklarını belirttiler. - SİVAS
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