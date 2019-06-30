Son Dakika Haberleri: Sivas'ta haziranın sonunda termometreler 10 dereceyi gösterdi
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Sivas'ta haziranın sonunda termometreler 10 dereceyi gösterdi

11 dakika önce

Sivas'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Sivas'ta haziranın sonunda termometreler 10 dereceyi gösterdi, System.String[]
Sivas'ta gün içerisinde hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Sivas'ta hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Haziran ayının son gününde Sivas'ta gün içerisinde ölçülen sıcaklık 10 derece oldu. Sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi. Kışlık montlar çıkartılırken, soğuğun etkisi ile cadde ve sokaklar da boşaldı. Gençler havanın aniden soğuduğunu, üşüdüklerini, bu nedenle montlarını giyerek dışarı çıktıklarını belirttiler. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
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