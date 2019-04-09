Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Hedef 1 Milyon Turist

Sivas'ta Hedef 1 Milyon Turist

44 dakika önce

Sivas Vasili Salih Ayhan, 2019 yılında 1 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sivas'ta Hedef 1 Milyon Turist, System.String[]
Sivas Vasili Salih Ayhan, 2019 yılında 1 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kültür Bakanlığı ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği ile düzenlenen 'Turizm Yatırım Teşvikleri' konulu bilgilendirme toplantısında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 2019 yılı turist hedeflerinin 1 milyon olduğunu belirtip, "Sivas, turizm potansiyeline hakim olmalı ve el birliği ile hep birlikte ilin turizm potansiyelini yönetmeliyiz. Sadece sıla turizminden almamız gereken rakamın çok çok gerisindeyiz. Geçen yılki ziyaretçi rakamımız 600 bin civarında. Bu yıl hedefimiz 1 milyon turisttir. Her yıl yeni hedefler koyacağız." Şeklinde konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:42 Kaynak: İHA

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